Oggi alle 15 arriva la Fiorentina e il gruppo di Conte dovrà riconquistare una vittoria che manca da cinque giornate per rispondere all’Inter (+4)

Napoli, è il momento

Il Maradona è nuovamente pieno, la città è vicinissima alla squadra che non può più perdere punti

Or a. Oggi. Subito.

Una domenica da attimo fuggente per Antonio Conte e la sua squadra di giocatori veri, mica poeti estinti da film: in dieci hanno già vinto lo scudetto nel 2023, altri lo sognano da sempre e per qualcuno potrebbe anche diventare una storia da raccontare insieme con la conquist a d ella Champions (Gilmour, con il Chelsea), ma proiezioni a parte bisogna avanzare il passo sul serio: ieri sera l’Inter ha tremato ma ha fatto l ’ Inter, ha battuto il Monza in rimonta ed è andata a dormire prima più che mai con un vantaggio di 4 punti sul Napoli e 6 sull’Atalanta, ma alle 15 dell’ennesima maledetta e insieme benedetta domenica cominciano un altro giro e un’altra corsa.