Verso Napoli-Fiorentina: gli azzurri dovranno stare attenti a Moise Kean

In vista della sfida fra Napoli e Fiorentina, che andrà in scena domani alle 15.00 al Maradona, gli azzurri – per ritrovare quel successo che manca addirittura dallo scorso 25 gennaio – dovranno fare molta attenzione alla fame di Moise Kean, voglioso di confermare ancora una volta l’ottimale stato di forma acquisito da quando è agli ordini di Raffaele Palladino.

Per l’attaccante nativo di Vercelli, si legge sul quotidiano Il Mattino, sono già 15 le reti messe a segno dall’inizio della stagione (è dietro soltanto al capocannoniere Mateo Retegui) che hanno fatto della squadra viola la mina vagante di questa Serie A. L’attaccante fa della forza fisica e del fiuto in area di rigore le sue armi migliori, caratteristiche con le quali si è affacciato al grande calcio sin dai tempi della Juventus prima e del Psg in seguito.

Kean non ha giocato l’ultima gara di campionato della Fiorentina, quella vinta in casa sul Lecce, a causa delle conseguenze di un violento scontro di gioco – culminato con un ricovero in ospedale ed un trauma cranico – di cui è stato vittima nella precedente trasferta di Verona, per fortuna senza complicazioni. E’ tornato in campo giovedì contro il Panathinaikos e, domani, vorrà ad ogni costo lasciarsi alle spalle il difficile momento.