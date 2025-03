Serie A|Parma-Torino 2-2: i primi due gol in A di Pellegrino evitano il KO contro il Toro

L’eroe di giornata Mateo Pellegrino risponde due volte al Torino ed evita al Parma la sconfitta interna nella gara valida per il ventottesimo turno di Serie A. Ospiti avanti al 19′ con il terzo gol in 4 presenze di Elif Elmas. Al 60′ Pellegrino pareggia i conti con il suo primo gol nel massimo campionato. Granata di nuovo in vantaggio con Adams al 72′ prima del nuovo pareggio ducale firmato ancora da Pellegrino all’83.

Primo Tempo

Al 18′ Parma pericoloso con Valeri. Sugli sviluppi di un corner, prova un tiro dalla distanza, ma il pallone si spegne sul fondo di pochissimo. Al 19′ è più fortunato il Torino che trova il vantaggio con Elmas. Contropiede granata orchestrato da Adams che lancia Casadei che serve Elmas che controlla con la suola e calcia il pallone indirizzandolo sul secondo palo. Azione che vale l’1-0 ospite. Al 45′ il Parma va vicinissmo al pareggio. Calcio d’angolo dalla destra per i crociati. Il traversone raggiunge Vogliacco sul secondo palo che con la testa schiaccia in porta. Milinkovic-Savic respinge in maniera poco perfetta favorendo il tap-in di Bonny, sul quale, però, si immola Adams. Al 47′ è ancora Che Adams protagonista, ma questa volta in area avversaria. Lo scozzese tenta il tiro a giro, ma il pallone termina a lato. É l’ultimo squillo del primo tempo che vede il Torino di Paolo Vanoli avanti per 1-0 sul Parma di Christian Chivu.

Secondo Tempo

Ripresa che comincia senza alcuna novità tattica. Una situazione che dura, però, sino al 55′ quando Christian Chivu decide di effettuare un triplo cambio. Richiamati in panchina Valenti, Estevez e Bonny e mandati in campo Leoni, Haj Mohamed e Pellegrino. La mossa dell’allenatore dei ducali si rivela vincente al 60′. Valeri crossa al centro alla volta di Pellegrino che impatta il pallone con il sinistro spedendolo alle spalle di Milinkovic-Savic. Si tratta del primo gol in Seire A per il classe 2003. Al 72′ il Torino ritrova il vantaggio con Che Adams che, servito alla perfezione da Vlasic al limite dell’area, deposita il pallone in porta con una conclusione perfetta di sinistro. Il Var si prende qualche istante per verificare la posizione del giocatore granata che viene giudicata essere regolare. Passano 11 minuti e il Parma pareggia di nuovo i conti. Cross dalla sinistra di Hernani e Pellegrino sorprende tutti sul primo palo fissando il risultato sul 2-2 e trovando la prima doppietta personale. Al 91′ il Parma avrebbe anche la chance di vincere la partita con Man. Il rumeno tenta il tiro al termine di una bell’azione sulla fascia, ma il pallone si spegne sul fondo.

Tabellino Parma-Torino (0-1) 2-2:

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti (55′ Leoni), Valeri; Keita, Estevez (55′ Haj), Sohm (67′ Hernani); Almqvist (76′ Man), Bonny (55′ Pellegrino), Cancellieri.

A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Bernabé, Ondrejka, Lovik, Hainaut, Camara, Trabucchi, Plicco.

Allenatore: Christian Chivu.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei (69′ Gineitis), Ricci (90′ Linetty); Lazaro (84′ Pedersen), Vlasic, Elmas (69′ Karamoh); Adams.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Dembelé, Sosa, Tameze, Gabellini.

Allenatore: Paolo Vanoli

Marcatori: 19′ Elmas (T), 60′, 83′ Pellegrino (P), 72′ Adams (T)Vanoli

Arbitro: Forneau

Assistenti: Moto-Fontemurato

Quarto ufficiale: Prontera

Var: Aureliano

Avar: Massa

Note: Ammoniti: Vogliacco (P), Ricci (T), Valenti (P), Sohm (P), Pellegrino (P);Espulsi: -/; Angoli: 7-4; Recupero: 1′ pt; 5′ st.