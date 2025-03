Serie A| Como-Venezia 1-1: i lagunari beffano i lariani nel finale. Yeboah salta il Napoli

Al “Senigallia” Como e Venezia si dividono la posta in palio al termine di una sfida, valida per la ventottesima di Serie A, combattuta. I lariani assaporano il gusto della vittoria, grazie alla rete di Ikonè arrivata al 49′, fino al 95′ quando arriva il pareggio del Venezia su calcio di rigore trasformato da Gytkjaer.

Primo tempo

La prima situazione interessante della gara arriva al 21′. Calcio d’angolo in favore del Como. Da Cunha crossa sul secondo palo all’indirizzo di Smolcic che conclunde di testa trovando la risposta di Radu che devia il pallone sul palo. Alla mezzora è il Venezia a rendersi pericoloso. Nicolussi Caviglia serve in area Zerbin che calcia da posizione defilata che chiama Butez alla respinda con i piedi. Al 32′ il Como sfiora l’1-o. Conclusione di Da Cunha al termine di un flipper. Anche in questo caso Radu respinge la conclusione.

Al 36′ sono i lagunari a sfiorare il vantaggio. Cross dalla destra sugli sviluppi di un corner che trova la testa di Candè che lo indirizza verso la porta, ma Butez con una parata di istinto devia oltre il fondo salvando il Como. Al 36′ reazione lariana con un sinistro dalla lunga distanza di Nico Paz che sfiora di poco il palo alla sinistra di Radu. Al 41′ Butez abbandona i pali e marca stretto Duncan defilato sulla sinistra. Il numero 32 del Venezia, allora, prova il traversone verso il centro dell’area dove è appostato Maric che colpisce di testa trovando l’opposizione in corner da parte di un avversario. Il primo tempo del “Senigallia” termina 0-0.

Secondo tempo

Il Como si ripresenta in campo con due novità. Fuori Strefezza e Jack e dentro Ikone e Dossena. Al 49′ il Como recupera palla sulla trequarti del Venezia proprio con Ikonè. Il numero 19 di Fabregas si invola verso l’area di rigore, prova un suggerimento per un compagno, ma la sfera, respinta da un avversario, torna sui suoi piedi. Ikonè, allora, si coordina e tenta il tiro in porta trovando la rete del vantaggio. Al 69′ il Venezia va vicino al pari con Doumbia. Entrato al posto di Oristanio, l’attaccante dei Di Francesco viene servito in area da Zerbin e prova la conclusione con il destro. Il tiro termina oltre la traversa.

Al 75′ Il Como potrebbe raddoppiare. Calcio di punizione da posizione laterale per i lariani. Sul pallone Da Cunha che pesca Ikone in area che calcia in porta con il destro. Radu respinge il tiro che diventa buono per il colpo di testa di Goldaniga, ma il portiere del Venezia para anche questo tentativo salvando il risultato. Al 93′ contatto nell’area di rigore del Como tra Smolcic e Carboni. Il difensore lariano stende l’argentino in forza al Venezia e l’arbitro Ayroldi concede calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Gytkjaer che spiazza Butez e fissa il punteggio sull’1-1.

Tabellino Como-Venezia (0-0) 1-1:

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Fellipe Jack (46′ Dossena), Valle; Da Cunha (87′ Engelhardt), Perrone, Caqueret; Strefezza (46′ Ikonè), Paz (87′ Fadera), Diao (73′ Douvikas).

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin (77′ F. Carboni), Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan (63′ Doumbia), Ellertsson (63′ Bjarkason); Oristanio (63′ Yeboah), Maric (76′ Gytkjaer).

Marcatori: 49′ Ikonè (C), 90+3′ rig. Gytkjaer (V)

Arbitro: Ayrlondi

Assistenti: Meli-Alassio

IV: Scatena

Var: Mazzoleni

Avar: Camplone

Note: Ammoniti: Zerbin (V), Duncan (V), Jack (C), Douvikas (C), Yeboah (V); Espulsi: -/; Angoli: 3-5; Recupero: 1′ pt; 5′ st.