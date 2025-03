Rinnovi: stallo e ombre sul contratto di Meret. sorpresa Juan Jesus!

Ci sono molte ombre sul rinnovo di Meret: perché, quando tutto ormai sembrava apparecchiato per la firma c’è stato un altro aggiornamento tra le parti. Il punto è che il ds Manna sa che Meret vuole il Napoli ed è pronto ad aspettare che ci siano tutte le condizioni per la firma. E il suo manager, Pastorello, è convinto che alla fine l’accordo per il prolungamento fino al 2027 si raggiungerà. Ma intanto, non c’è.

E non sembra così immediato. Discorso differente per Anguissa: di fatto, il rinnovo automatico per altri due anni, fino al 2027, è cosa fatta, visto che è stata negoziata a suo tempo l’opzione unilaterale del club azzurro. Per il ds Manna, dunque, non ci sono situazioni particolare da gestire nel caso di Anguissa. Né appuntamenti per un rinnovo che non va discusso. A meno che non si voglia già affrontare la questione della durata e allungarlo al 2029. Ipotesi che non sembra prioritaria. Mentre occhio a una possibile sorpresa: il rinnovo di un altro anno del contratto di Juan Jesus.

Fonte: Il Mattino