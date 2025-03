Parisio: “Inzaghi farà un mini turn over, ma la distanza dal Napoli è minima”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianni Parisio, giornalista di passioneInter. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Inzaghi opterà per un turnover contro il Monza?

“Qualcosina, non tantissimo, anche perché non bisogna sottovalutare la distanza minima dal Napoli. Le scelte dovrebbero ricadere su Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni al posto dell’infortunato Dimarco; Correa, Thuram.”

Quindi una gara che rappresenta poco più di una formalità per l’Inter?

“Non proprio, perché, come dicevo prima, il Monza è in una situazione di classifica disastrosa e ha un piede e mezzo già in Serie B, ma questo non significa che la partita sia da sottovalutare. I pericoli sono sempre dietro l’angolo. È vero che la squadra di Mister Nesta ha molte assenze, e proprio per questo chi scenderà in campo cercherà di dare il massimo, soprattutto in un palcoscenico come San Siro. L’Inter dovrà chiudere la partita il prima possibile, anche in vista degli imminenti impegni, tra cui il ritorno di Champions League di martedì.”

In vista di Napoli-Fiorentina, si aspetta che l’Inter possa aumentare il proprio vantaggio sui partenopei al termine di questa giornata?

“Se avessero giocato al Franchi, direi forse di sì. Ma giocando in casa del Napoli, dico molto probabilmente no. Il Napoli non vince dal 25 gennaio contro la Juventus e non può permettersi di perdere ulteriori punti, soprattutto in una gara così delicata. La Fiorentina è una squadra che alterna momenti positivi e negativi anche all’interno della stessa partita. Nel match di giovedì contro il Panathinaikos, ad esempio, è stata una gara ricca di alti e bassi. La squadra di Palladino ha perso quattro delle ultime cinque partite, ma questi sono solo dati statistici. Il Napoli, però, deve assolutamente vincere questa partita. Quindi, secondo me, il rischio per i partenopei è inferiore. Il Napoli deve puntare a un solo risultato: la vittoria.”