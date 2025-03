Meret: nessuna rottura, nessun isterismo, eppure la firma non c’è

Lui gioca, ed anche molto bene, con il contratto praticamente agli sgoccioli. Sembra sempre che la firma sia imminente ed invece le fumate nere cominciano ad essere pesanti. Insomma, il rinnovo di Alex Meret non arriva. Scrive Il Mattino: “Federico Pastorello, l’agente di Alex, ha fino ad adesso evitato pericolose e spericolare uscite: nessuna rottura. Anzi, ogni volta che può, garantisce che la trattativa è ancora in piedi, che non c’è fretta nel chiudere, che la volontà è quella di andare avanti. Nessuna minaccia di andar via, di liberarsi a parametro zero, di firmare per altri: Meret vuole attendere fino all’ultimo secondo il Napoli. E lo stesso garantisce il club azzurro. Ma la firma non c’è. Né sul contratto 1+1 di cui ipotizzano in molti, né sul biennale, né su nulla. Il calcio lo fanno le persone, i campioni più delle tattiche, gli individui più delle strategie: e fino ad adesso non ha certo pesato in questo ragazzo friulano, uno abituato a misurare ogni esternazione, il fatto che non ci sia la firma a un contratto nuovo di zecca. Il caso strano del contratto di Meret ormai si trascina dall’estate: sia pure senza picchi di isterismo, come nei casi di Osimhen e Kvaratskhelia. Ma la faccenda non è di poco conto.”

Factory della Comunicazione