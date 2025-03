Conte se la gioca con la doppia coppia in mediana ed in attacco

Il Napoli continua la preparazione della sfida alla Viola di domenica al Maradona. Da quel che emerge da Castel Volturno, Conte potrebbe decidere di giocarsi il match con la doppia coppia. Il doppio play ed il doppio attaccante. Lo scrive anche il Corriere dello Sport: “Gilmour quest’anno aveva sostituito l’infortunato Lobotka in autunno ricoprendo il ruolo di regista al quale aveva offerto spunti alternativi a quelli sapienti di Lobo. Insieme, i due, hanno convinto tutti contro l’Inter. Per questo Conte non li tocca. Doppio play in mediana e doppio attaccante nel 3-5-2 che valorizza il gioco delle coppie. Perché, accanto a Lukaku, ci sarà ancora una volta Raspadori: sarà la quarta partita insieme per i due dal primo minuto. Aspettando Neres. Dopo il gol alla Lazio e quello al Como, Raspa si è fermato con l’Inter, pur avendo avuto chance per pungere. Come Lukaku, a una rete dalle 10 in campionato e dalle 80 in Serie A, a cui Bastoni ha negato una gioia già immaginata. Ci riproveranno entrambi domani rafforzando un’intesa che sta crescendo in un sistema di gioco nato per alcune assenze e divenuto nuovo alleato della rincorsa alla vetta.”