Cds – Da Neres a Lukaku passando per MCTominay: Conte può contare su giocatori abituati alla vittoria

“David Neres, per esempio, è uno che sa il fatto suo in termini di vittorie. Esperienza e mentalità vincente acquisite grazie a tre titoli in Olanda con l’Ajax e uno in Portogallo con il Benfica. Estro, qualità, ma anche concretezza in bacheca, così come Noah Okafor, quattro volte campione d’Austria con il Salisburgo dal 2019 al 2023: lui sa cosa significa dominare un campionato.

E poi c’è Romelu Lukaku, il bomber che ha già assaggiato il successo in Serie A con l’Inter e con Antonio Conte, trascinandola allo scudetto con i suoi gol, ma che aveva anche vinto un titolo in Belgio, agli albori della sua carriera, con l’Anderlecht (2009/2010). La sua esperienza internazionale, dal campionati inglese fino alla nazionale belga, rappresenta un valore aggiunto in termini di leadership e carattere. Poi c’è chi, invece, come Scott McTominay, in ventidue anni di Manchester United non ha mai potuto festeggiare una Premier League, ma ha comunque respirato l’aria di un club abituato a competere ad alti livelli. Scrive Il Corriere dello Sport.