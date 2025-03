2° fase- poule salvezza-2°giornata Napoli-Lazio 0-4

CERCOLA- Seconda sconfitta consecutiva nella seconda fase per le partenopee che, dopo il Sassuolo (3-1), perdono anche contro la Lazio. Per le azzurre, Bacic e Banusic non convocate, in quanto non al meglio. Kullashi in panchina. Per la Lazio, solito tridente formato da Piemonte, Visentin e Le Bihan. Già a gennaio, il Napoli ospitò la Lazio di Grassadonia e perse sempre per 0-4.

Nella prima frazione, è già il 5′, quando Moretti ci prova sulla destra ma recupera Zanoli per la Lazio. Dopo quattro di gioco, ancora Napoli col corner calciato da Bellucci e sempre con Moretti (di testa) ad impensierire Cetinja che però blocca. Al 13′, le padrone di casa continuano a spingere con una incursione dalla sinistra di Giordano che entra in area per cercare una compagna libera ma Cetinja si tuffa e blocca la sfera a terra. Al 18′, la prima reazione delle ospiti con Eriksen che serve Visentin che spara alto. Al 27′, le aquilotte passano a sorpresa in vantaggio: schema con Zanoli che mette in mezzo per l’accorrente Connolly con l’irlandese che , di prima intenzione, buca l’incolpevole Beretta (0-1). Al 31′, ancora Lazio con Simonetti che passa la sfera a Visentin che anticipa l’estremo difensore del Napoli con un colpo di testa, con Beretta che sbaglia il tempo di uscita ma, c’è Pettenuzzo per il Napoli ad impedire che il pallone si spenga a rete.

La ripresa vede la Lazio dilagare nel gioco e nel punteggio. Al 2′, Pettenuzzo è brava a chiudere in angolo su Piemonte. Dopo 10′ di gioco, capitan Castiello per Piemonte che dà l’illusione ottica del gol con la sfera che gonfia la rete esterna della porta. Al 13′, il tecnico della Lazio Grassadonia viene espulso per doppia ammonizione. Al 18′, controiede fulmineo delle ospiti con Oliviero che lancia Visentin che, in fuorigioco, scatta verso la porta difesa da Beretta e di sinistro trafigge la numero uno di casa: è 0-2. Al 28′, la neo-entrata Goldoni centra la parte alta della traversa. Al 35′, arriva anche il tris delle biancocelesti con bomber Piemonte su cross di Oliviero, con l’attaccante che la deve solo depositare facilmente a rete. Nel sesto di recupero, c’è gioia anche per la neo-entrata Kajan che sigla il definitivo 0-4 che chiude le ostilità.

Il prossimo impegno per il Napoli sarà contro la Sampdoria in trasferta nel match che vale un’intera stagione.

TABELLINO

NAPOLI FEMMINILE-LAZIO 0-4

Marcatrici: 29′ Connolly (L), 63′ Visentin (L), 81′ Piemonte (L), 97′ Kajan (L)

NAPOLI FEMMINILE (4-3-3): Beretta; Lundorf, Pettenuzzo, Sliskovic, Giordano; Muth, Bellucci, Di Giammarino; Moretti, Andrup (59` Sciabica); Jelcic (65` Kullashi). A disp.: Manzo, Breitner, D`Angelo, Langella. All.: David Sassarini

LAZIO (3-4-2-1): Cetinja; Eriksen, Connolly, D`Auria; Oliviero, Castiello (84` Yang), Simonetti (65` Goldoni), Zanoli; Visentin (76` Benoit), Le Bihan; Piemonte (84` Kajan). A disp.: Karresmaa, Mancuso, Martinovic, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia

Arbitro: Giorgio Di Cicco (sez. Lanciano); Assistenti: Luigi Ingenito – Leonardo Mallimaci; IV ufficiale: Paul Aka Iheukwumere

NOTE. Ammonite: 34′ Giordano (N), 78′ Zanoli (L).