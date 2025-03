Serie C, l’allenatore del Giugliano Valerio Bertotto in conferenza: “Viviamo con i piedi per terra. Non possiamo fare altro che giocare per vincere”

L’allenatore del Giugliano, Valerio Bertotto ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domenica all’Ezio Scida contro il Crotone, match valido per la 30esima giornata di Serie C. Il nostro inviato Emanuele Arinelli era presente in sala stampa e ha posto delle domande al mister dei tigrotti. Le sue parole:

Factory della Comunicazione

Buonasera mister, come sta Del Sole? Lei ci aveva parlato di una febbre a 38 dopo la partita con la Turris.

“Sta bene, la febbre ha fatto due giorni, insomma, per fortuna. Sono cose che durano un tempo abbastanza breve, l’ha smaltita e si è allenato tutta la settimana, quindi nessun problema.

Il mister del Crotone ha parlato della gara di domenica facendo riferimento all’importanza di pressare alto per limitare le fonti di gioco del Giugliano. Come si prepara la sua squadra a fronteggiare questa intensità e quale potrebbe essere la chiave per provare a vincere la gara?

Vorrebbe dire svelare qualcosa(ride n.d.r.). So la stima che lui ha nei miei confronti, io nei suoi, è sincera, quindi parlo con grande sincerità. Giocano in casa, giustamente vogliono far vedere che è una squadra forte, perché lo è. Noi dobbiamo far vedere invece che siamo una squadra matura.

A proposito di maturità, le prossime 3 gare contro Crotone, Picerno e Trapani saranno decisive per gli obiettivi della squadra e per un possibile posto playoff?

Decisive no, diciamo che di punti in paio ce ne sono tanti. Certo, una settimana in cui ci sono tre partite, vuol dire nove punti. Farne nove vorrebbe dire consolidare di brutto. Se non dovessero essere nove, un po’ meno, vorrebbe dire aver fatto comunque un ottimo percorso per arrivare a consolidare ancora di più il tuo percorso precedente. Viviamo la giornata, viviamo con i piedi per terra, stiamo con il focus sulla prima partita.

Il Crotone la settimana scorsa non ha disputato la gara con il Taranto a causa dei fatti di cronaca che conosciamo tutti. Secondo lei, è un vantaggio o no per il Crotone non aver giocato la partita della scorsa settimana, in vista della gara di domenica?

Domanda che dovreste rivolgere a loro. La classifica è già cambiata perché è arrivata la sentenza definitiva che il Taranto è fuori, quindi è già cambiata nei numeri. Sappiamo che c’è questa spada di Damocle per tutti, sappiamo che probabilmente i punti che ci toglieranno sono tanti, quindi non possiamo fare altro che giocare per vincere”.