Serie A: Cagliari/Genoa 1-1 (1-0). Cornet risponde a Viola. Cagliari e Genoa si dividono la posta in palio

Torna la Serie A con la ventottesima giornata che si apre di Venerdì in Sardegna, alla Unipol Domus Arena di Cagliari. Ad affrontarsi sono Cagliari e Genoa.

Factory della Comunicazione

Momento complicato per i padroni di casa, che erano reduci da due sconfitte consecutive e un solo punto nelle ultime tre, anche se di prestigio poiché guadagnato a Bergamo contro l’Atalanta.

Gli uomini guidati da Davide Nicola sono arrivati a questa partita con soli tre punti di vantaggio dal terzultimo posto occupato dall’Empoli e avevano bisogno di vincere per allontanare, almeno per questa settimana, la zona calda della classifica.

Discorso diverso invece per il Genoa che dall’arrivo di Vieira hanno nettamente cambiato marcia, ottenendo punti importanti e vittorie pesanti contro le dirette concorrenti per la salvezza.

Questi punti ottenuti hanno permesso ai rossoblù di mettersi a distanza dalla zona rossa che prima di questa sera era distante ben nove punti.

Nonostante questo però il Genoa è reduce da un solo punto nelle ultime due con una sconfitta in trasferta contro l’Inter e un pareggio un po’ inaspettato visto il momento di forma contro l’Empoli al Ferraris.

La partita

Il primo tempo è molto equilibrato con il Cagliari che ha mostrato la sua voglia di vincere fin da subito con la rete segnata da Piccoli al 10’ minuto di gioco, annullata però a causa di un fuorigioco.

Il Cagliari, sopratutto all’inizio aveva una marcia in più e al 16’ sfiora ancora la rete con Coman (uscito più tardi per infortunio) che direttamente da calcio di punizione colpisce in pieno il palo alla sinistra di Leali.

Il goal del Cagliari era nell’aria e infatti appena due minuti dopo l’occasione di Coman, i Sardi passano in vantaggio con Viola che batte Leali su assist di Piccoli.

Il Genoa dopo il goal subito ha provato a scuotersi cercando la rete.

L’occasione per il pari è arrivata in pieno recupero con Ekuban che al termine di una mischia in area non è riuscito ad inquadrare la porta difesa da Caprile.

Nel secondo tempo il Genoa scende molto meglio in campo e infatti dopo meno di due minuti trova la rete con Cornet (anche lui uscito per infortunio) che firma il suo secondo goal con la maglia del Grifone.

Il Genoa è padrone del campo nella ripresa e va più volete vicino al goal del vantaggio.

La prima occasione è capitata a De Winter che con un tiro potente dall’interno dell’area piccola non riesce a segnare.

Al minuto 68 gli ospiti protestano per un contatto in area che vede protagonista Pinamonti. L’arbitro però non è dello stesso parere dell’attaccante ex Sassuolo e lascia correre.

Al minuto 84 invece è il Cagliari a protestare, recriminando un tocco di mano di Vasquez ma come nell’altra situazione l’arbitro lascia correre.

La partita a questo punto ha poco altro da raccontare con entrambe le squadre che sono sembrate essersi accontentate di un punto ciascuno.

Dopo 4 minuti di recupero la sfida volge al termine con il risultato di 1-1.

Pareggio che muove la classifica per entrambe con il Cagliari che si allontana dall’Empoli e il Genoa che mette ancor più al sicuro la sua posizione di metà classifica.

Il tabellino

CAGLIARI 1-1 GENOA

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Obert (33′ s.t Pavoletti), Luperto, Mina, Zappa; Deiola (33′ s.t Adopo), Makoumbou (16′ s.t Prati); Coman (30′ p.t Augello), Viola (16′ s.t Gaetano), Zortea; Piccoli. All. Nicola

Genoa (4-3-3): Leali; Martin, De Winter, Vasquez, Norton-Cuffy (1′ s.t Zanoli); Frendrup, Badelj (7′ s.t Masini), Miretti; Ekhator (21′ s.t Matturro), Ekuban (7′ s.t Pinamonti), Cornet (30′ s.t Malinovskyi). All. Vieira

Marcatori: 19′ p.t Viola (C), 2′ s.t Cornet (G)

Assist: 19′ p.t Piccoli (C), 2′ s.t Ekuban (G)

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

Ammoniti: 3′ s.t Badelj (G), 15′ s.t Deiola (C), 21′ s.t Masini (G)

Espulsi: \

A cura di Guido Russo