“Non credo alla questione del vantaggio di non avere le coppe europee”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Colantuono, ex allenatore di Atalanta e Salernitana. Di seguito, un estratto dell’intervista riportato da Tuttomercatoweb:

Napoli-Fiorentina rappresenta un confronto generazionale: Antonio Conte contro Palladino. Come vede questa sfida?

“Palladino è un giovane molto bravo, lo ha dimostrato a Monza e ha un futuro luminoso. Conte, invece, è un tecnico di livello mondiale. Lo conosco bene, ci siamo spesso confrontati nel nostro percorso e ritengo che sia uno degli allenatori più bravi in assoluto. È riuscito a trasformare il Napoli in qualcosa di straordinario. Ogni tanto butta un po’ di acqua sul fuoco, perché sa che a Napoli gli equilibri sono delicati. È vero che l’Inter ha la rosa più ampia e completa, ma il Napoli sta facendo un lavoro straordinario e sarà un bel duello fino alla fine. Non credo molto alla questione del vantaggio di non avere le coppe europee: è vero che avere una settimana tipo per allenarsi aiuta, ma l’Inter ha una rosa ampia e può far riposare i titolari. Occhio anche all’Atalanta, che spesso viene considerata un outsider ma è in piena corsa.”

Quindi, secondo lei, la lotta scudetto è tra Inter, Napoli e Atalanta? La Juventus non può più rientrare?

“La Juventus ha avuto qualche polemica e risultati altalenanti, ma sembra essersi rimessa in carreggiata. Il problema è che ha diversi punti di distacco dalla vetta e non credo che tutte e tre le squadre davanti possano crollare. Però, con meno chance, la Juve è ancora dentro la lotta”.