Mercato – Il colpo dell’estate può essere brasiliano, gioca nel Feyenoord

Il campionato si avvia pian piano verso la fine, ma il Napoli pensa già al prossimo mercato, ultimo nome, un brasiliano del Feyenoord, come scrive oggi Il Mattino.

Non è stata la partita in Champions con il Milan ad attirare le attenzioni: Igor Paixao, 24 anni, è già da gennaio nella lista di Conte e di Manna per la successione a Kvaratskhelia. Ma in questi giorni i contatti si sono intensificati con l’arrivo a Napoli di alcuni intermediari. Sì, in pole per affiancare Neres nel ruolo di ala sinistra ora spunta il brasiliano del Feyenoord che con i suoi dribbling ha mandato in tilt i rossoneri. Una coppia brasiliana, insomma, per il dopo Kvara.

L’altra sera, con l’Inter ha brillato di meno, ma in ogni caso, eccolo il primo nome per il Napoli che verrà. È esploso nel Coritiba e nel 2022 arriva a Rotterdam per 4,5 milioni. Ora la richiesta del Feyenoord si aggira attorno ai 35 milioni, il Napoli è pronto a offrirne circa 25. Ma in ogni caso, la trattativa è avviata, anche se siamo a marzo e questi sono solo i giorni per sondare i terreni a verificare le varie disponibilità. Paixao piace perché oltre a giocare sull’out di sinistra, può essere impiegato anche sulla fascia opposta o come seconda punta e trequartista.

In Italia, non c’è solo il Napoli: anche la Roma ha sondato il Feyenoord, ma il blitz napoletano dei suoi intermediari italiani fa intendere che il club azzurro è piuttosto avanti. In ogni caso, difficilmente Manna – che è stato in giro per l’Europa in questi giorni, prima a Madrid per il derby del Bernabeu tra Real-Atletico e poi a Lisbona ad assistere a Benfica-Barcellona – tornerà alla carica per Garnacho del Manchester United: il Napoli è rimasto assai infastidito dall’atteggiamento dei manager dell’argentino. In ogni caso, c’è grande fermento sul fronte del mercato, anche se mancano un bel po’ di mesi alla nuova

