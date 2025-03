“Lukaku ha risentito dell’addio di Kvara e dell’infortunio di Neres”

Reginaldo, ex attaccante di Fiorentina e Parma, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Queste le sue dichiarazioni:

“Il doppio play nel 4-3-3 è possibile, considerando la partita con l’Inter, perché in questo modo Lobotka ha più spazio per l’ultimo passaggio in attacco. Gilmour ha piedi buoni e tale qualità permette anche maggior protezione alla difesa. Il Napoli dovrà fare attenzione all’attacco della Fiorentina, che sta facendo molto bene.

Bisogna vedere in che condizioni tornerà dall’infortunio Kean, ma è un giocatore da attenzionare in quanto in grado di far male anche in ripartenza, grazie alla sua velocità. La squadra di Palladino sta raccogliendo molto meno di quello che sta mostrando in campo, può far male a chiunque e lo abbiamo visto anche nel recupero contro l’Inter.