Lobotka, l’uomo del centrocampo, importante traguardo per lui domenica

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka si dimostra sempre più imprescindibile, se ancora ce ne fosse bisogno, come sabato scorso contro l’Inter, innescando quello che poi è diventato il gol del pareggio di Billing. E domenica contro la Fiorentina raggiungerà un traguardo importante, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Lobo il gigante insegue il ciak numero 200 Domenica la numero 190 con il Napoli. Se per Billing la notte di Napoli-Inter è stata da re, per Lobotka è stata almeno da principe. Il principe del centrocampo, l’uomo decisivo che ha organizzato tutto per l’incoronazione del collega passando scettro e un pallone prezioso come i gioielli della corona. Strappo pazzesco, dai e vai con McTominay, la sfilata davanti allo sguardo impietrito del suo amico Zielinski e poi quel pallone in verticale tagliente come una lama in area. E preciso, perfetto, decisivo: Philip ha segnato, certo, ma l’invenzione è di Lobo. Il migliore in campo, una prestazione da scudetto nel momento cruciale di una partita che potrebbe valere una stagione: se il Napoli non avesse pareggiato al minuto 87 l’Inter sarebbe scappata a più 4. E invece, è ancora tutto aperto. Con tanto di segnale dei numeri: 87 – 1987 – è anche l’anno del primo scudetto. Vedi mai”.

Factory della Comunicazione