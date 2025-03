Trotta: “McTominay per Zielinski? Il Napoli ci ha guadagnato! Billing può fare la differenza”

Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore di A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Juve. Di seguito, un estratto dell’intervista:

Factory della Comunicazione

Secondo lei, nel cambio tra Zieliński in uscita e McTominay in entrata, il Napoli ci ha guadagnato?

“Sì, ad oggi il Napoli, per come è stato impostato da Conte, ci ha guadagnato. Tuttavia, credo che Zieliński, nel Napoli di Conte, avrebbe comunque fatto comodo. Così come lo avrebbe fatto Elmas. Sono giocatori che sanno stare all’interno di un gruppo nella maniera giusta e, quando vengono chiamati in causa, danno sempre un contributo di qualità, non solo di quantità.”

Al Napoli, dunque, manca un dodicesimo uomo?

“Sicuramente sarebbe stato utile, ma ad oggi il Napoli non manca di nulla. Per come ha giocato contro l’Inter, ha dimostrato di essere una squadra completa. Conte è un allenatore top e riesce sempre a tirare fuori il massimo dai suoi giocatori. Con il rientro di qualche infortunato, il Napoli sarà ancora più competitivo. Inoltre, ha un calendario leggermente più favorevole rispetto alle concorrenti nelle ultime undici partite di campionato.”

Il Napoli, nel prossimo turno, affronterà la Fiorentina, che nelle ultime settimane ha alternato diversi assetti tattici, tra cui il 3-5-2, spesso utilizzato da Palladino nella sua esperienza al Monza. Che tipo di partita si aspetta?

“La Fiorentina è una squadra imprevedibile. Può fare una grandissima prestazione oppure cadere, come già successo in alcune partite. Sarà fondamentale l’atteggiamento del Napoli. Se giocherà come nel secondo tempo contro l’Inter, per la Fiorentina sarà molto difficile portare a casa dei punti.”

Parliamo di Billing. Nelle ultime due giornate ha trovato maggiore spazio e contro l’Inter ha segnato un gol importante. La convince questo ragazzo? Lo vede più come mediano o come mezzala?

“È stata una necessità e lui è stato molto bravo a farsi trovare pronto. Personalmente lo avevo apprezzato già Como, mi era piaciuto. Non ha giocato molto finora, ma si è allenato bene e ha dimostrato che il gruppo Napoli aiuta a crescere anche chi non è titolare fisso. Per ora non lo vedo ancora al livello degli altri centrocampisti, ma quando entra può fare la differenza. È sicuramente un giocatore su cui si può contare”.