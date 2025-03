“Se manchi un obiettivo condiziona molto la scelta finale”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabrizio Biasin, Libero:

“Napoli e Inter si stanno stuzzicando dall’inizio della stagione per lo Scudetto. Scaricare la pressione sull’altro fa parte del gioco, ma l’importante è non andare oltre. Il secondo tempo di sabato ti fa capire che gli azzurri hanno la possibilità di chiudere ad altissimo livello, l’Inter ha 11 partite e non può permettersi altri errori. Lo Scudetto passa almeno da 9 vittorie in queste ultime 11 e non è semplice se hai un calendario intasato come quello dei nerazzurri.

Il Napoli è come se fosse negli scarichi dell’Inter, un punto di distanza è come se non esistesse.

Futuro Conte e Inzaghi?