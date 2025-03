Scommesse  e stadi: il sì  del governo. Ok alle linee guida, per Abodi «è la svolta»

Dalla modifica del decreto dignità al prelievo sul betting. Poi sgravi diritti tv e agenti: c’è il piano calcio

Lo scontro istituzionale tra calcio e politica raggiunse il suo apice – o il punto più basso, a seconda delle prospettive – a ottobre 2023, nei giorni bui della polizia a Coverciano per il caso scommesse. La Lega di Salvini e Fratelli d’Italia chiesero pubblicamente la testa di Gravina per cambiare il calcio. Oggi la stessa maggioranza parlamentare ha fornito un assist al pallone: la settima commissione del Senato ha approvato le linee di indirizzo che stileranno l’agenda del governo sul tema. L’Esecutivo non ha soltanto recepito l’invito a fare qualcosa per un movimento che impatta per 11 miliardi sul Pil e che fatica sempre ad autoriformarsi, ma ha condiviso tutte le tappe che hanno portato al documento, fortemente sostenuto dal ministro per lo Sport Andrea Abodi. La sua presenza alla conferenza di presentazione del piano, insieme a quella di Salvini, è stato un segnale inequivocabile di unità d’intenti. Da qui a breve, Palazzo Chigi dovrebbe raccogliere tutti gli spunti emersi in un vero e proprio “Decreto Calcio”.

Lo scontro istituzionale tra calcio e politica raggiunse il suo apice – o il punto più basso, a seconda delle prospettive – a ottobre 2023, nei giorni bui della polizia a Coverciano per il caso scommesse. La Lega di Salvini e Fratelli d’Italia chiesero pubblicamente la testa di Gravina per cambiare il calcio. Oggi la stessa maggioranza parlamentare ha fornito un assist al pallone: la settima commissione del Senato ha approvato le linee di indirizzo che stileranno l’agenda del governo sul tema. L’Esecutivo non ha soltanto recepito l’invito a fare qualcosa per un movimento che impatta per 11 miliardi sul Pil e che fatica sempre ad autoriformarsi, ma ha condiviso tutte le tappe che hanno portato al documento, fortemente sostenuto dal ministro per lo Sport Andrea Abodi. La sua presenza alla conferenza di presentazione del piano, insieme a quella di Salvini, è stato un segnale inequivocabile di unità d’intenti. Da qui a breve, Palazzo Chigi dovrebbe raccogliere tutti gli spunti emersi in un vero e proprio “Decreto Calcio”.

La novità che può impattare maggiormente in positivo sulle tasche di società e federazione è la modifica dell’articolo 9 del “decreto dignità” del 2018 che vieta la pubblicità su giochi e scommesse. Il provvedimento nacque con il governo gialloverde, fortemente voluto dall’ex ministro Di Maio, come uno strumento per contrastare ludopatia e gioco illegale. Attualmente, però, si stima che il volume d’affari complessivo di questo “settore-ombra” ammonti a 25 miliardi di euro, più del doppio del pre-pandemia. L’erario perde ogni anno miliardi. A sfruttare il sistema parallelo a quello dei bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra l’altro, è in genere la criminalità organizzata, che così ricicla importanti somme di denaro. Sempre sulle scommesse, viene prevista la destinazione dell’1% dei proventi del betting per l’istituzione di un fondo per i nuovi stadi, per il calcio femminile e per i giovani, oltre a finanziare progetti sociali di contrasto alle devianze. La Figc chiedeva da anni questi provvedimenti. «, il pensiero di Abodi. Che poi ha risposto alle critiche piovutegli addosso soprattutto da Pd e 5 stelle: «