Olivera si racconta: “Conte? Mi sta impressionando l’intensità degli allenamenti”

Il terzino del Napoli, Mathias Olivera, fresco di rinnovo fino al 2030, si è raccontato attraverso i canali ufficiali della SSCN, sottolineando aspetti importanti del suo percorso in azzurro, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Reduce dal rientro in campo nel finale con l’Inter dopo l’infortunio, e fresco di rinnovo fino al 2030, Mathias Olivera si unisce a Spinazzola per le opzioni dell’allenatore a sinistra. Intanto sui canali ufficiali del Napoli si è raccontato tra curiosità, passioni («Ho appena finito di vedere Squid Game e non uso i social da due anni») e ambizioni: «Conte? Mi sta impressionando l’intensità degli allenamenti, davvero forti. Si soffre, ma in campo i risultati sono evidenti. A Napoli mi trovo benissimo, è una città che mi ricorda il Sudamerica. E in Italia sono cresciuto tanto tatticamente. Idoli? Mi piaceva Caceres e avrei voluto giocare con Roberto Carlos». Lezioni di napoletano? «Mazzocchi ci dice qualcosa», svela. Poi, citando i compagni, ne ha per tutti: «Rrahmani è l’alleato perfetto per andare a ballare, Simeone per una serata pizza più film, Rafa Marin per un viaggio in Uruguay»”.

