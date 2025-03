Napoli, la carica di Spinazzola: “Il periodo difficile è alle spalle, ora dobbiamo andare a duemila!”

clean sheet numero 13 in stagione, ecco cosa scrive Il Mattino: Il Napoli vuole ottenere ilnumero 13 in stagione, ecco cosa scrive

“Le attenuanti ci sono, intendiamoci, ma il dato salta comunque agli occhi e certamente è argomento di riflessione da parte di Conte. Intanto bisogna dire che le assenze prima di Buongiorno , poi di Olivera ed ancora di Spinazzola (come pure di Mazzocchi ) alla lunga si sono fatte sentire. A tal punto che Conte, a Roma contro la Lazio, non aveva più difensori di ruolo proprio in quelle zolle di campo in cui Boulaye Dia ha freddato gli azzurri, ottenendo il pari.