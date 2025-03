Napoli, attenzione al rinnovo di Anguissa

Il Napoli è ben focalizzato sull’obiettivo campionato, ma pensare al futuro non è mai troppo presto. In particolare, nelle ultime ore, si sta discutendo circa la trattativa per il rinnovo di Anguissa, la quale sembra essere messa in stand-by. Il napoli, dal suo canto, se non ha intenzione di perdere un’altra pedina fondamentale del suo scacchiere, deve cercare di prendere la situazione in mano. In merito, Fabrizio Romano ha scritto sui propri account social la vicenda che circola intorno al centrocampista azzurro:

“La trattativa per il nuovo accordo tra Franck Zambo Anguissa e il Napoli è attualmente in stand-by. L’accordo sul nuovo contratto era vicino, ma mai sigillato… e ora tutte le opzioni sono di nuovo aperte per il suo futuro”.