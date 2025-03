Il Mattino- Ecco il Napoli anti-Fiorentina: Conte conferma il doppio play?

Il cammino del Napoli in campionato proseguirà con la sfida con la Fiorentina in programma al “Maradona” domenica alle ore 15. Contro la squadra allenata da Raffaele Palladino, gli azzurri di Antonio Conte gli azzurri vanno a caccia di un successo che manca dal 25 gennaio, dalla partita contro la Juventus. “Il Mattino” ha ipotizzato le possibile scelte di Antonio Conte che potrebbe riproporre il 3-5-2 visto con l’Inter.

Factory della Comunicazione

“Contro la Viola, il tecnico dovrebbe confermare il 3-5-2 schierato contro l’Inter salvo poi cambiare a partita in corso. Esattamente come fatto contro la capolista. Fiducia dunque al tandem Raspadori-Lukaku in attacco con la mossa vincente del doppio playmaker (Lobotka-Gilmour) a centrocampo che consente a McTominay di pestare più zolle offensive. In tal caso Billing – autore del pareggio contro la truppa di Inzaghi al Maradona – partirebbe ancora dalla panchina pronto però a subentrare come mezzala pura per favorire la metamorfosi tattica del Napoli. Il ritorno al tridente è già in cantiere. È soltanto questione di tempo e di… infermeria. Il tecnico, infatti, ha recuperato sia Spinazzola, sia Olivera dai rispettivi infortuni e valuta anche l’ipotesi – andata in scena proprio contro la Viola al Franchi nella gara d’andata – di schierare entrambi sull’out mancino in un ritorno al 4-3-3. Allora, però, Conte aveva a disposizione alternative sugli esterni di cui oggi non dispone (ancora). Sia Neres, sia Mazzocchi sono fermi ai box (nella migliore delle ipotesi potrebbero mettere nel mirino la trasferta di Venezia) e difficilmente il signor Antonio rischierà gli unici due cursori di fascia in un colpo solo. Più probabile una sorta di staffetta esattamente come fatto contro l’Inter, magari con un minutaggio maggiore per Olivera”.