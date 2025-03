Il confronto tra le big e l’analisi tattica di Napoli-Inter

Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Gilmour penso sia una delle belle notizie di Napoli-Inter insieme a Billing e Okafor. Okafor ci ha messo un mese per incidere e sostanzialmente far fare il 4-2-4. Il Napoli non vince da cinque partite, grazie a questo campionato è rimasto su, non era mai accaduto con le prime quattro in sei punti. La Juventus ha preso undici punti sul Napoli, perché ha fatto un bel mercato invernale. Gli equilibri sono una grande fuffa, conta il campo, la squadra più disastrata d’Italia che è il Milan, ha preso Gimenez che segna e incide. Se il Napoli avesse avuto a sinistra uno che fa la differenza penso che la partita con l’Inter l’avrebbe vinta. La Juventus è in corsa per lo scudetto per matematica, è a -6 dall’Inter. Può raggiungere anche l’Atalanta battendola nello scontro diretto.

Contro l’Inter, Lukaku svuota l’area di rigore e consente a Billing di attaccare. Su Gilmour è la chiave della partita del Napoli, ha fatto il doppio play. Quando costruiva, il Napoli costruiva a quattro con due play. McTominay ha subito un sovraccarico, verrà gestito e recuperato per la prossima partita. Io non sono un fan dei calendari, affrontare squadre che devono salvarsi nel finale di stagione è difficile. Dopo il Bologna, dal 13 aprile in poi teoricamente il Napoli non affronta più nessuna delle prime dieci. E con le altre dieci della parte destra della classifica ha un ottimo rendimento. Osimhen? I parametri per cederlo ora sono diversi, 75-80 milioni di euro di clausola. L’ingaggio resta alto e sarà ancora un problema, anche per la Premier League. PSG, Arsenal e Manchester United qualche interesse lo hanno mostrato. Juventus? La clausola di Osimhen non vale per l’Italia, bisogna andare a trattare direttamente con De Laurentiis”.