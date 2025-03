In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista:

“La Juventus è discontinua, non può essere ancora considerata come reale contender per lo Scudetto. Non è una squadra affidabile al momento, ma se Motta riesce a metterla in piedi una volta e per tutte può dire la sua in maniera importante.

La panchina del Napoli si sta rivelando più importante di quanto credevamo, anche se ci sono calciatori che a me non esaltano. Raspadori e Politano non sono continui, seppure non stiano facendo male.

Lukaku?