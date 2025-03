Una calda estate: occorre (ancora) sostituire Kvara e trovare l’alternativa a Lukaku

Si pensa al futuro e si lavora per quello. Sarà una calda estate. Bisogna consegnare ad Antonio Conte una rosa che gli permetta di lavorare bene su tutti e tre i fronti che il Napoli affronterà la prossima stagione. Occorre, così come era già a gennaio, sostituire Kvaratskhelia. Scrive Il Mattino: “Il nome che è rimasto impresso a caratteri cubitali nella lista dei desiderata di De Laurentiis è quello di Karim Adeyemi. Il 23enne esterno offensivo del Borussia Dortmund è stato corteggiato a lungo dal Napoli a gennaio, ma ha voluto chiudere la stagione con il club tedesco (che invece sarebbe stato disposto a cederlo dietro la cifra di circa 40 milioni di euro). […] Occhi puntati anche su Edon Zhegrova (25), mancino naturale del Lille che agisce sulla corsia di destra. Il giocatore kosovaro ha il contratto in scadenza nel 2026 con il club francese ed ha fatto capire a chiare lettere che non intende rinnovare. […] Non è finita. In attacco si punta alla… punta che possa essere alternativa a Lukaku. In tal caso molto dipenderà dal futuro di Osimhen. L’attaccante nigeriano in forza al Galatasaray e di proprietà del Napoli ha una clausola rescissoria di 75 milioni (per l’estero) con molti estimatori in Premier League. Su tutti il Chelsea del salernitano Maresca ed il Manchester United. Nelle fila dei Red Devils milita tra gli altri anche Rasmus Hojlund (22) che lo United potrebbe usare come parziale contropartita tecnica. Tutto passa per il placet di Conte che intanto pare sia rimasto piacevolmente impressionato dalla crescita di Lorenzo Lucca (24) dell’Udinese.”

Factory della Comunicazione