Se ci fosse solo una possibilità di scudetto, Conte la coglierebbe, parola di Zoff: “Meret è da blindare”

“La Juve ha tutte le potenzialità per lottare per lo scudetto se gioca come ha fatto ieri sera, ovvero in modo più brillante del solito. Conte– ha detto l’allenatore ed ex portiere Dino Zoff anche del Napoli a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- è stato determinante per la ricostruzione del Napoli, soprattutto dopo la stagione passata. Al Napoli serviva qualcuno come lui, con esperienza, sapienza, visione e carattere. Ora si deve continuare a fare bene, anche se con questa Inter non sarà facile ma il Napoli può giocarsela fino alla fine. Se c’è anche solo una possibilità di vincere il titolo con Conte il Napoli la coglierà. Il livello della serie A si è alzato. Perché molte squadre lottano per il vertice, c’è battaglia, si crea interesse e maggior difficoltà nel pronosticare la vittoria di una o di un’altra squadra. Questo aumenta il livello di appeal nei confronti del campionato italiano. Meret è un portiere di grande qualità da blindare per i prossimi anni. La punizione di Dimarco era imparabile, non si poteva fare diversamente. Forse qualcosa in più poteva essere fatto solo sul posizionamento della barriera…”

