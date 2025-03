Rinnovo Meret: la criticità da risolvere è relativa ai bonus

Dopo l’ufficialità in merito al rinnovo di Olivera, in casa Napoli si continua a lavorare per blindare la porta. Il Corriere del Mezzogiorno scrive proprio della trattativa del club in merito al contratto di Alex Meret: “Il Napoli punta a definire altri accordi per i rinnovi dei contratti. La priorità è Meret che va in scadenza al 30 giugno, saranno necessari altri incontri con il suo entourage per raggiungere l’intesa sui bonus che ancora non è completa. Le parti hanno concordato l’ingaggio di 2,5 milioni di euro, la durata del contratto fino al 2026 con opzione per un’altra stagione ma per arrivare alle firme, che scongiurerebbero l’ipotesi di perdere Meret a parametro zero, c’è bisogno di risolvere le ultime criticità sui bonus”.