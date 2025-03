Quando accadono episodi discutibili in campo il Napoli deve mettere pressione all’arbitro

“Contro l’Inter – soprattutto il secondo tempo – c’è stato un segnale importante. Dopo il Como ed anche dopo l’Udinese ero preoccupato perché non coglievo nel Napoli né voglia né determinazione. Il Napoli sembrava aver perso carattere ed invece l’ha ritrovato proprio contro l’Inter. Il Napoli – ha detto l’agente Fifa Ottaiano a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- ha dato il segnale di aver ritrovato la determinazione di provarci, fino all’ultima giornata. Conte ha gestito in maniera ottima anche la panchina, traendo il meglio da qualsiasi calciatore. Inoltre ha dimostrato di non essere rigido nel suo modo di giocare, cambiando modulo e uomini in base ai calciatori disponibili, all’avversario e alle condizioni della squadra. Ciò su cui il Napoli deve ancora lavorare è la capacità di mostrare dissenso quando accadono episodi discutibili in campo. Gli azzurri non recriminano mai. A mio parere, il Napoli dovrebbe mettere pressione all’arbitro, bisogna far sentire che non si è d’accordo su una decisione discutibile, come ha fatto la stessa Inter in occasione del fallo di Rrahmani, quando 4 calciatori nerazzurri sono andati da doveri per protestare. Il Napoli questo non lo fa ed è una grave mancanza. L’arbitro può sbagliare, ma bisogna dare un senso di univocità nella gestione degli episodi e del Var”.

Factory della Comunicazione