Napoli terzo nella classifica rimonte, il più prolifico: Lukaku

Il Napoli continua la sua corsa verso in questo campionato che assume sempre di più l’aspetto di un testa a testa, almeno a tre, poi mancano comunque undici gare alla fine. In una speciale classifica, però, gli azzurri sono terzi, come sottolinea il Corriere dello Sport. “In questa speciale classifica il Napoli è terzo alle spalle del Bologna, 16 punti conquistati in rimonta, e dell’Atalanta, 15 punti. Il cannoniere che più degli altri si è esaltato nella difficoltà è stato Lukaku: a segno con Parma (rete dell’1-1), Udinese (1-1), Atalanta, Juventus. Pesantissimi i gol contro Dea e Juve: del 2-3, di testa, e del 2-1 su rigore. L’altro uomo in copertina è Anguissa, a quota tre, per altro sempre in coppia con Romelu: il 2-1 contro il Parma, l’1-3 con l’Udinese e l’1-1 con la Juve. Nell’elenco anche l’autogol di Giannetti provocato da Neres a Udine, le reti dell’1-1 di Politano e dell’1-2 McTominay con l’Atalanta; quella di Raspadori con la Lazio, più il tocco determinante per l’autorete di Marusic dell’1-2; e l’1-1 chic di Billing con l’Inter. La copertina è sua: in panchina per 79 minuti, eroe della serata in 8. Il meno atteso, il più prezioso: Philip il danese gigante non è uno sprovveduto con 152 partite di Premier collezionate tra Huddersfield Town e Bournemouth, ma l’idea che a coronare la rimonta contro i campioni sia stato un uomo pescato dalla panchina fotografa il coinvolgimento totale della squadra. Stile Conte. E sia chiaro, il punto guadagnato in realtà vale un tiro da tre: senza il graffio del pivot con i riccioli, l’Inter sarebbe scappata a più 4″.

Factory della Comunicazione