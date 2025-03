Mathias Olivera, un rinnovo meritato sul campo

Il Napoli ha annunciato, ieri, via social il rinnovo, fino al 2030 del terzino Mathias Olivera, ancora cinque anni di legame per un percorso conquistato sul campo, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il mate per Mathias sopra la maglia del Napoli con la nuova scadenza di contratto: Olivera rinnova fino al 2030. Ieri mattina l’annuncio ufficiale del club dopo quello del ds Manna che già a inizio febbraio, in conferenza, spiegò che l’accordo era ormai totale e che per la firma sarebbe stata questione di giorni. Il terzino si lega al Napoli per altre tre stagioni rispetto al precedente accordo con scadenza 2027, quello siglato nel 2022 quando il club azzurro lo prelevò dal Getafe. Olivera, anni 27, ha meritato sul campo il rinnovo e lo ha celebrato con un video social in cui prepara e gusta la tipica bevanda del Sudamerica con la bandiera dell’Uruguay sullo sfondo oltre all’azzurro. Sul suo profilo, poi, ha pubblicato una serie di foto e video simboli del suo percorso (come il gol alla Salernitana nella partita dello scudetto-sospeso) con il gioco di parole “Oli-ever-a”, come a voler dire: per sempre. O quasi”.

