Chiarugi: “Pizzul? Uno dei più grandi di sempre. Lukaku? Non dobbiamo dimenticare il suo valore..”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luciano Chiarugi, ex attaccante della Fiorentina.

Ecco le sue parole:

“Pizzul è stata la voce del nostro calcio, uno dei più grandi di sempre. Sono personaggi che quando vanno via lasciano un vuote enorme, è un dramma per tutti. Napoli-Fiorentina? Sarà una squadra dura, ma il Maradona dà sempre un vantaggio. Conte ha plasmato la squadra a sua immagine e mentalità, lo si vede nelle rimonte che sono state davvero tante quest’anno. Anche contro l’Inter ha fatto vedere di avere tutto per giocarsi lo Scudetto, la classifica è corta e può succedere di tutto. Kean o Lukaku? Difficile sceglierlo, oggi sono due attaccanti di altissimo livello e tra i migliori del nostro campionato. Kean è diventato fondamentale a Firenze e il suo rientro sarà un’arma in più per Palladino. Lukaku è stato tanto criticato, ma ricopre un ruolo centrale e sta segnando e fornendo assist ad un buon ritmo. Capisco che il Napoli non stia segnando quanto l’Atalanta, ma non dimentichiamo il valore di un giocatore come Lukaku. La classifica è cortissima in avanti e vedo tre squadre vicinissime. Basta un gol, basta un episodio per fare la differenza. E uno come Conte lo sa bene, soprattutto nelle scelte di formazione”.