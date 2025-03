Amoruso, ex calc.: “La componente ‘britannica’, Gilmour, Billing e Mc Tominay può apportare un grande aiuto al Napoli”

L’ex difensore della Fiorentina e dei Rangers Glasgow, Lorenzo Amoruso, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “La componente ‘britannica’, Gilmour, Billing e Mc Tominay può apportare un grande aiuto al Napoli. Gilmour è stato utilizzato meno del previsto perché ha davanti un calciatore come Lobotka che si fa fatica a lasciarlo fuori soprattutto in una stagione senza coppe. Quando ha potuto, il ragazzo si è messo in mostra. Come ha fatto sabato quando ha sfruttato al massimo la sua occasione contro l’Inter. Il suo merito è stato quello di farsi trovare pronto esattamente come è accaduto agli altri. Gilmour ha poche caratteristiche scozzesi, essendo un calciatore più europeo. Conte ha sempre voluto centrocampisti che riescano a risolvere situazioni sapendo gestire la palla quando il momento è complicato. Il Napoli ora c’è perché aveva bisogno di ritrovare sicurezza e serenità dopo il mese di febbraio e lo ha fatto con questo pari di sabato. Contro la Fiorentina mi aspetto una partita complicata. Il Napoli viene da 5 partite senza vittorie, mentre la Viola sta vivendo un momento complesso ed è in discussione da parte dei tifosi. Mi aspetto una partita aperta. Il Napoli deve cercare di vincere, la Fiorentina di convincere se stessa di poter meritare più di quanto abbia finora raccolto. Il Napoli sulla carta è la più forte tra le due ma poi deve dimostrarlo nel campo. Mi aspetto una partita densa di occasioni da gol. Perché entrambe le formazioni sanno portarsi nell’area di rigore avversaria più volte con più uomini. La Juventus si sta facendo sotto in classifica, ma i sei punti di distacco dalla vetta, che sembrano pochi, in realtà sono tantissimi, soprattutto ci saranno tanti scontri. diretti. La Juve è una squadra strana, attualmente. Vive un momento positivo ma io diffido di squadre che hanno così tanti alti e bassi in stagione e sia la Juventus che la Fiorentina hanno avuto troppe alternanze sia in quanto a prestazioni che a risultati. Per questo motivo vedo Napoli, Inter e Atalanta più continue e, seppur con qualche problema sicuramente, saranno le squadre che si contenderanno lo scudetto fino alla fine”

