Punizione Dimarco bellissima, ma la barriera era sbagliata!

Massimo Mauro, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ha espresso, come già fatto anche in precedenza, la sua idea sulla cessione di Kvara e delle perplessità su un qualcosa che è successo durante Napoli/Inter…

Factory della Comunicazione

A Napoli si rimpiange Kvaratskhelia: ci fosse stato lui… «Non per andare controcorrente ma è stato giusto così. Era impossibile rinunciare a tutti quei soldi, settantacinque milioni di euro che sono tanti, ma proprio tanti. Non cederlo avrebbe potuto creare altro, per esempio una crisi di rigetto nel calciatore, che per sei mesi avrebbe potuto starsene scontento per quest’occasione perduta del Psg».

Cosa non ti è piaciuto di Napoli-Inter? «La barriera del Napoli sulla punizione dello 0-1. Il capolavoro rimane, Dimarco è stato esemplare nella battuta, ma a me non ha convinto la disposizione degli uomini. Perché ci è andato Spinazzola come primo a destra? Non è piccolo, certo che no, ma c’è chi ha più centimetri. Magari sarebbe passata lo stesso, chi può dirlo?, però almeno l’opposizione sarebbe stata più sostanziosa».