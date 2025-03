Padovan: “Da Milano arriva una narrazione falsa sul Napoli, solo l’Inter ha l’obbligo di vincere”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista:

Factory della Comunicazione

“C’è una narrazione da Milano che scarica le pressioni sul Napoli per lo Scudetto. È una follia, gli azzurri avevano 40 punti in meno e un gap tecnico importantissimo con l’Inter. Inzaghi ha stravinto lo Scudetto ed è in corsa per la finale di Champions! C’è una lettura non aderente alla realtà, l’Inter è l’unica ad avere l’obbligo di vincere lo Scudetto rispetto alle altre. Il Napoli sta andando oltre le aspettative, nonostante la cessione di Kvara a gennaio. E nelle parole di Conte leggo tanta soddisfazione per quello che sta facendo la sua squadra. Il Napoli è l’Inter per resa sul campo e lo ha mostrato nello scontro diretto, pur non avendo la stessa rosa e la stessa potenza di fuoco.

Ora il calendario torna favorevole per gli azzurri, mentre si fa tosto per le altre. Se torna a macinare vittorie, torna a creare un margine importante. L’Inter ora giocherà ogni tre giorni e la rosa boccheggia con gli infortuni. Juventus in corsa Scudetto? Per me no… È in corsa per il quarto posto e lo perderà in favore della Lazio, ho questa sensazione. La Juve ha rosicchiato tanti punti alle prime grazie al calendario, ma non è una squadra attrezzata per vincere il titolo. Thiago Motta sta facendo un percorso doloroso in un ambiente totalmente ostile e oggi non ci sono le condizioni per vincere già quest’anno. Solo un crollo di Napoli, Inter e Atalanta potrebbe cambiare tutto. La Juve è stata surclassata da PSV ed Empoli, non dimentichiamolo”.