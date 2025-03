Non c’è mai stata una sesta volta: caccia ai tre punti

No, 5 gare senza vittoria ad Antonio Conte in un campionato non erano mai capitate. Certo, contro l’Inter il Napoli ci è andato vicinissimo, ma resta il fatto che l’ultima vittoria risale al 25 gennaio con la Juventus. Occorre invertire la rotta. Scrive il CdS: “La cavalcata del Napoli resta straordinaria sia per la qualità del lavoro sia per la sostanza prodotta, ma va da sé che con undici giornate davanti, e a meno 1 dalla vetta della classifica, già domenica contro la Fiorentina la missione sarà interrompere il fluido e invertire la tendenza. Scavando nel passato, ma davvero un bel po’ remoto, viene fuori che l’unica volta in cui Conte non ha vinto una partita su cinque risale all’epoca dell’Atalanta, calcolando però campionato e Coppa Italia, in Inghilterra, invece, arrivarono cinque pareggi in fila all’epoca del Chelsea a gennaio 2018 tra Premier, Carabao e FA Cup. La sesta, dicevamo, in questo caso andrà in scena domenica alle 15 con la Fiorentina al Maradona. Uno stadio che per la nona volta in stagione, e per la quarta consecutiva dopo le sfide con Juventus, Udinese e Inter registrerà il sold out […] Tre punti fondamentali in chiave scudetto, soprattutto considerando i due prossimi turni di campionato delle rivali in vetta”

