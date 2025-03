L’intuizione vincente: l’emergenza regala al Napoli il doppio play

Ci pensava dal ritiro, Antonio Conte. Molto probabilmente, proprio per questo aveva voluto Gilmour, per giocare con il doppio play. E lo scozzese, contro l’Inter, è stato il migliore in campo. Scrive la Gazzetta dello Sport: “Verrebbe da dire “benedetta emergenza”. Senza, forse, non ci sarebbe stato un Napoli sorprendente nella notte della verità. Antonio Conte ha trovato un’altra intuizione vincente per rilanciarsi in chiave scudetto. E ora può cambiare la storia. Contro l’Inter e col rischio di dire addio al sogno tricolore, Conte ha lanciato per la prima volta in A il centrocampo col doppio playmaker. Un’idea che aveva in mente già dalla scorsa estate, quando spingeva col ds Manna e col presidente De Laurentiis per l’acquisto di Billy Gilmour dal Brighton. Un giocatore di palleggio, da mettere alle spalle del totem Lobotka ma anche al suo fianco, per avere sempre un regista libero per avviare la manovra. Un’arma pungente anche in fase difensiva, per la capacità dei due di nascondere il pallone e di gestire i ritmi del match. È una vecchia teoria, sempre attuale: aumentando il possesso palla, diminuiscono le possibilità di concedere occasioni agli avversari. E con Lobotka e Gilmour là al centro, il Napoli è sempre in controllo. “

