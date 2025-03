La lotta al vertice – Inter con nove gare in più e i cali nel finale. Per il Napoli grandi rimonte, polmoni e corsa

Factory della Comunicazione

Nove gare in più rispetto al Napoli non sono una differenza di poco conto. E, infatti, l’Inter è una squadra stanca in parecchi suoi elementi. La stagione, per la truppa nerazzurra, è già stata molto dispendiosa, con il peso supplementare dei tanti infortuni che hanno obbligato diversi giocatori agli straordinari. Inevitabile che ora non siano brillanti. Se poi si aggiunge il fatto che, tra Europei e Copa America, la preparazione estiva si è svolta a singhiozzo e in maniera non uniforme, il risultato è che questi mesi sono stati un costante inseguimento della migliore condizione, ma senza riuscire a raggiungerla. Prova ne siano i tanti gol incassati nel finale: negli ultimi 10’, sono ben 10 in campionato e 13 in totale. Si esauriscono le energie e di conseguenza si riduce la lucidità. Così l’Inter ha lasciato per strada 9 punti in Serie A, il secondo posto nella prima fase di Champions e una Supercoppa. Mica poco…

Senza coppe, il Napoli dovrà giocare undici partite: prospettiva ottima per una squadra che fa della corsa e dell’aggressività le sue armi migliori. Conte e il suo staff non dovranno fare altro che continuare a gestire i carichi di lavoro, forti di tabelle che sin dall’inizio della stagione hanno concesso alla squadra di eccellere nel rendimento fisico. Anche contro l’Inter la superiorità è stata certificata dai dati: 119.396 chilometri percorsi contro 114.176. Febbraio è stato un mese complesso e la vittoria manca da cinque partite, ma la sfida con i nerazzurri ha confermato un’ottima condizione atletica e soprattutto la ritrovata leggerezza mentale: ora sono 14 i punti conquistati in rimonta. È sempre una questione psicofisica: la stanchezza accusata nelle ultime settimana sembra già lontana. La migliore notizia possibile a undici giornate dalla fine dell’unico impegno stagionale. Fonte: CdS