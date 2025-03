La carica dei volti nuovi: dopo Billing e Okafor, manca solo Hasa all’appello

La partita contro l’Inter ha permesso al Napoli di tenere il passo della capolista, ma soprattutto ad Antonio Conte di scoprire le sue riserve e le possibilità presenti e future che offrono. La prima considerazione va fatta su Billy Gilmour, che in coppia con Lobotka ha liberato lo slovacco dalla pressione e dall’essere l’unico punto di riferimento per la manovra azzurra: il pallone è tornato a correre veloce e i due, soprattutto nel secondo tempo, sono stati complementari l’un l’altro. Anche Okafor si sta mettendo in mostra, non solo sul campo: sui social ieri ha condiviso una foto del suo giorno di riposo passato ad allenarsi per mettersi in pari con i compagni. Per quanto riguarda l’eroe inaspettato della notte del Maradona, Billing si è goduto il meritato riposo e si prepara a essere protagonista in questo rush finale di stagione dopo tanta panchina tra Premier League e Serie A. Manca all’appello solo Hasa: il giovane centrocampista si sta allenando bene e prova a mettersi in mostra agli occhi di Conte, ma le gerarchie a centrocampo sono rigide. Tuttavia, ora il tecnico leccese sa di poter contare anche su chi gioca di meno e chissà che non si presenti un’occasione anche per lui.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino