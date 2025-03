Introvabile – La numero 399 dell’album Calciatori Panini è andata esaurita nello store online

Il nuovo Pier Luigi Pizzaballa è Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, oramai ex giocatore del Napoli, è diventato anche la figurina introvabile dell’album calciatori Panini 2024-25. Andato letteralmente a ruba, nonostante il suo passaggio al Psg nella sessione di mercato di gennaio, i collezionisti non riusciranno a poterlo ordinare nemmeno dal sito web della Panini, dove solitamente è possibile trovare le figurine mancanti per completare l’album della stagione in corso.

Factory della Comunicazione

«Di sicuro si tratta di una anomalia», spiega Alessandro Folloni, Marketing Manager Sport della Panini. «Soprattutto dal punto di vista tempistico. Ogni anno abbiamo alcune figurine che finiscono prima delle altre, ma mai in tempi così brevi. Siamo ancora all’inizio di marzo e la numero 399, ovvero il mezzo busto di Kvara, è soldout sul nostro sito».

Ecco perché i collezionisti per ora devono solo augurarsi di trovare la figurina di Kvara all’interno delle bustine ancora in commercio o magari di riuscire a scambiarla tra di loro. «Adesso dobbiamo ripristinare lo stock e temo ci vorrà almeno un mesetto perché dobbiamo fare una ristampa», racconta ancora Folloni che però prova a darsi una spiegazione circa questo fenomeno non nuovo in casa Panini. «Ricordo che anche l’anno scorso, durante la tappa napoletana del Panini Tour, quella di Kvara era la figurina più richiesta in piazza a dimostrazione del fatto che si tratti di un fenomeno abituale dovuto al fatto che molti collezionisti non si accontentano di avere la figurina attaccata sull’album, ma ne cercano almeno un paio per poterla conservare magari su un diario, un’agenda o più semplicemente tenerla nel portafogli».

E questo accade anche nell’anno in cui Kvara ha lasciato il Napoli per accasarsi al Psg nella sessione di mercato invernale. «È la dimostrazione dell’affetto della tifoseria», prova a spiegare Alessandro Folloni che continua ad essere stupito dai tempi così veloci con i quali è andata esaurita la figurina del georgiano. «Solitamente accade con le figurine più richieste almeno verso aprile o maggio». Di sicuro i napoletani non hanno dimenticato Kvara, nemmeno dopo il suo addio, perché il georgiano resta sempre uno dei grandi protagonisti del terzo scudetto vinto dal Napoli nella stagione 2022-23. Kvara è entrato nel cuore dei tifosi con le sue giocate, i suoi dribbling e i suoi gol. E probabilmente anche per questo tutti hanno voluto conservare una copia in più della sua “ultima” figurina con la maglia azzurra.

Fonte: Il Mattino