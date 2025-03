Cds, Salvione: “Napoli ritrovato contro l’Inter, c’è un aspetto che fa crescere l’ottimismo”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pasquale Salvione, Corriere dello Sport:

Napoli ha dato la risposta che tutti attendavamo dopo Como. La prestazione contro l'Inter è da grandissima squadra, che ora si è ritrovata e può giocarsi le proprie carte per lo Scudetto. Restano 11 giornate, bisogna ragionare sul calendario di Napoli, Inter e Atalanta. I nerazzurri entrano nel vivo della Champions e questo sarà il momento in cui quel famoso vantaggio di non fare le coppe può concretizzarsi per Conte e i suoi.

L’Inter sta avendo problemi di infortuni e non vive un momento semplice. L’Atalanta ora ha un filotto di 6 gare molto complicate, dove affronterà tutte le big del campionato. Da qui a fine maggio, il Napoli ha chances importanti per giocarsi le proprie carte Scudetto. La panchina contro l’Inter ha fatto la differenze: Ngonge, Okafor e Billing sono entrati benissimo.

Il gruppo sta crescendo e ora ci crede. I rientri di Olivera, Anguissa e Neres faranno poi il resto per aumentare l’ottimismo. Gilmour ingiustamente out? Sono valutazioni che solo Conte può fare. Lobotka non ha brillato prima dell’Inter, ma ha avuto sempre la fiducia dell’allenatore. Il Napoli ha avuto uno dei migliori centrocampi della stagione finora, ci sta che uno come Gilmour non trovi spazio dal 1’.