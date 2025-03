Avv. La Marca: “Gilmour intensità da Premier, Billing impressiona. Adesso serve tornare alla vittoria”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca. Di seguito, un estratto dell’intervista:

Come valuta il pari tra Napoli ed Inter?

“Una prova da grande squadra è stata quella del Napoli. Ha avuto la forza di reagire alla strepitosa punizione di Dimarco, facendo una prestazione matura e coraggiosa. Il Napoli è stato impressionante per intensità di gioco e per il modo in cui ha limitato l’Inter che nel secondo tempo non è stata capace di tentare una ripartenza e soprattutto di impensierire minimamente Meret. Dal punto di vista emotivo questo pari vale come una vittoria”.

Come giudica la prestazione di Gilmour?

“Gilmour ha offerto una prestazione di assoluto spessore e sinceramente non era facile visto che di fronte c’era il migliore centrocampo della Serie A. Un giocatore che dimostra un’incredibile qualità facendosi trovare pronto in fase di impostazione. Allo stesso tempo possiede un dinamismo ed un’intensità tipicamente da Premier che hanno permesso al Napoli di recuperare tanti palloni nella metà campo avversaria e di mantenere alta la pressione per larghi tratti dell’incontro”.

Billing è stato l’uomo partita, secondo lei il Napoli ha trovato un altro giocatore su cui puntare per questo finale di stagione?

“Billing è stato l’uomo della partita con la rete che ha fatto esplodere il Maradona. Già con il Como aveva impressionato con un primo di tempo che aveva lasciato delle ottime sensazioni. Sul piano tattico il giocatore danese ha eseguito alla perfezione quello che vuole il mister dalle sue mezzali, attaccando in maniera forte la porta avversaria. È un giocatore che può dare tanto in questo finale di stagione sia come titolare che da subentrato, sicuramente ciò rappresenta un’altra notizia buona per il Napoli come del resto anche il pieno recupero di Okafor che è entrato anche lui bene nel finale di partita con l’Inter”.

Come giudica la prestazione di Lukaku?

“Mi è piaciuto parecchio, si è messo al servizio della squadra, è riuscito a vincere tanti duelli permettendo al Napoli di salire e con le sue sponde ha creato più volte situazioni di pericolo. Chiaramente in questo finale di stagione ci si aspetta tanto da Lukaku soprattutto in termini realizzativi a partire dalla sfida con la Fiorentina”.

Cosa si aspetta da Napoli-Fiorentina?

“È una prova di maturità perché dopo la bella prestazione con l’Inter serve assolutamente ritornare alla vittoria. La Fiorentina sta vivendo un momento di alti e bassi e sarà reduce dalla trasferta con il Panathinaikos ma questi non posso essere motivi per sottovalutare un avversario che ha qualità e che poche settimane fa è stato capace di umiliare l’Inter. Mi aspetto di vedere un Napoli con la stessa tenacia e determinazione vista con l’Inter”.