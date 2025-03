Verso la Fiorentina, ma senza i tre infortunati

Il Napoli affronterà domenica prossima al Maradona la Fiorentina per la ventottesima giornata di campionato di Serie A. Prima saranno analizzati gli errori contro l’Inter, e poi da lì si partirà con la preparazione alla gara, ma senza i tre infortunati, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Come sempre, per la ripresa, si ripartirà dall’analisi dell’ultima partita, dunque l’Inter, tornando poi a correre. Il Napoli lo farà senza i tre infortunati, Mazzocchi, Anguissa e Neres che hanno tempi di recupero differenti e che in questi giorni continueranno a seguire le rispettive tabelle di lavoro personalizzato per tornare quanto prima a disposizione. Dei tre, quello più vicino al rientro è il brasiliano: l’allenatore spera di poterlo riavere anche prima della sosta, dunque per la partita del 16 marzo in trasferta a Venezia contro Di Francesco. Altrimenti, come per gli altri due, appuntamento a dopo gli impegni per le nazionali. Il 30 marzo c’è il Milan in casa. Si vedrà”.

Factory della Comunicazione