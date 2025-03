Serie A, Juventus-Verona 2-0: bianconeri quarti e a meno sei dalla vetta!

Per sapere se la Juventus riuscirà ad insidiare chi le sta davanti servirà aspettare ancora, ma quel che è certo che i bianconeri – battendo un coriaceo Verona – si riprendono il quarto posto occupato dalla Lazio portandosi a meno sei dalla vetta, prospettiva anche solo difficile da ipotizzare un mese fa.

Eppure l’inizio della sfida agli scaligeri si porta dietro ancora gli strascichi dell’eliminazione dalla Coppa Italia, con squadra e dirigenza contestate ed una partita bloccata anche per merito degli avversari, vicini alla rete in due occasioni con Suslov e Livramento. Col passare dei minuti i padroni di casa provano a spingere ma, escluso un tentativo di McKennie terminato in rete ma reso vano da una carica di Kelly su Montipò, non riescono ad impensierire i gialloblu. Che troverebbero il vantaggio allo scadere del primo tempo, ma il tiro vincente di Suslov imparabile per Di Gregorio viene cancellato dal Var per un fuorigioco.

Nel secondo tempo è la Juventus a cercare con maggior insistenza i tre punti, mentre il Verona bada al sodo e a non scoprirsi troppo. Dopo due tentativi di Yildiz e McKennie è Thuram a buttar giù il muro veronese (73′) sfruttando alla perfezione un assist di Cambiaso. Nel finale a chiudere i conti ci pensa Koopmeiners – gettato nella mischia poco prima – con un preciso destro in area di rigore e provando a cancellare i fischi con cui era stato accolto il suo ingresso in campo. Detto del quarto posto bianconero, il Verona resta fermo a quota 26, ad appena quattro lunghezze dall’Empoli terzultimo.

Di seguito il tabellino del match (fonte goal.com):

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah (60’ Alberto), Gatti (70’ Kalulu), Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz (80’ Mbangula), McKennie (60’ Koopmeiners), Nico Gonzalez; Kolo Muani (80’ Vlahovic). A disp. Perin, Pinsoglio, Rouhi. All. Motta.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (45’ Ghilardi), Coppola, Valentini; Faraoni (45’ Oyegoke), Duda, Niasse, Tchatchoua; Suslov (79’ Kastanos), Livramento (55’ Bernede); Sarr (Lambourde). A disp. Berardi, Perilli, Daniliuc, Lazovic, Tengstedt, Bradaric, Okou, Slotsager, Kastanos, Ajayi, Cisse, Ghilardi. All. Bertolini.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 72’ Thuram, 90’ Koopmeiners

Ammoniti: Kelly (J)

Espulsi: Nessuno