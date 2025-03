“Napoli, il tuo calendario è più agevole di quello dell’Inter! Occasione irripetibile per vincere”

Luigi Garzya, allenatore ed ex calciatore, ha commentato ai microfoni di Marte Sport Live l’1-1 fra Napoli e Inter, che ha lasciato immutato il distacco dalla vetta della classifica.

Factory della Comunicazione

“Conte da sempre ha creduto nello scudetto, prima non è uscito in prima linea su certi tipi di dichiarazioni anche perché è scaramantico. Ora è venuto allo scoperto perché mancano 11 gare appena, sarebbe inutile nascondersi. Fa bene a farlo dopo una prestazione del genere contro l’Inter. Saranno 11 battaglie per il Napoli, con i nerazzurri che invece devono affrontarne qualcuna in più e questo è un dato a favore dei ragazzi di Conte. Sarà un finale difficile, molte squadre sono a caccia di punti, ogni gara è a sé, come ha dimostrato il pari del Venezia contro l’Atalanta, che per me però resta in lizza. Il Napoli si è ripreso giocando una partita importante contro una delle migliori squadra d’Europa. Non sono preoccupato perché ci può stare un periodo negativo, che capita a tutte le squadre, nell’arco di una stagione. Conte ha ora qualche arma in più: mi riferisco a questi calciatori che hanno giocato poco e alla possibilità di cambiare più moduli. Il Napoli può vincere lo scudetto perché ha un’occasione irripetibile e questo i calciatori e Conte lo sanno bene. L’Inter magari andrà avanti in Champions, e glielo auguriamo, e può bruciare energie fisiche e mentali. Per questo gli azzurri non devono fallire l’occasione: si può fare!”