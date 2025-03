“Napoli, il 4-3-3 è più congeniale alle tue caratteristiche! Volata finale? Conte e la squadra devono crederci!”

Carmine Gautieri, allenatore ed ex calciatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Marte Sport Live l’1-1 fra gli azzurri e l’Inter, che ha mantenuto invariato di un punto il distacco dalla vetta.

“Il Napoli si esprime meglio con il sistema di gioco 4-3-3 perché ha gli interpreti per giocare in quel modo. L’abito giusto per la squadra è questo. Con il 3-5-2 perde qualità sugli esterni, e avverte grosse difficoltà. Il Napoli, insomma, è nato per giocare con il 4-3-3 e quindi deve tornare a giocare in quel modo, almeno secondo me. Il Napoli ha dimostrato di esserci a pieno titolo nella lotta per lo scudetto, lo ha dimostrato sabato contro l’Inter. Ero allo stadio e ho visto l’Atalanta da vicino che, nonostante il pari con il Venezia, resta in lotta per lo scudetto. A maggior ragione è giusto che Conte e il Napoli ci credano, stanno disputando un grandissimo campionato. Sono questi i momenti in cui serve sbagliare il minimo possibile anche e soprattutto quando c’è l’Inter davanti. Il Napoli ha i mezzi per vincere il campionato, lotterà sicuramente sino all’ultima giornata”.