Modugno: “Billing sta facendo molto bene”

Il giornalista Sky, Francesco Modugno, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, programma in onda su Radio Marte, analizzando i dettagli della sfida Napoli-Inter 1-1.

Ecco le parole di Modugno:

“Conte è uscito allo scoperto semplicemente perchè nella sua comunicazione ci sono tempi e momenti per dire le cose e come trasferirle. Billing non aveva mai giocato prima della gara di Como, ma sta facendo molto bene alle sue prime apparizioni in campo, evidentemente perchè non era considerato ancora pronto per certi meccanismi, in passato.

Gilmour, invece perché era uscito fuori dai radar? Non ha giocato perché si era restati ‘ostaggi’ di un equilibrio che sembrava perfetto e che non si voleva toccare. Ad inizio settimana – rivela Modugno – Billing era il più quotato per una maglia da titolare, ma poi l’ha spuntata lo scozzese. Conte è un estimatore assoluto di Gilmour: è il giocatore che, più di tutti, ha voluto ed indicato per rinforzare la mediana.

In molti ragionano ancora a tre o a quattro, ma l’altra sera c’era una zona lasciata vuota a sinistra. Il Napoli aveva deliberatamente ridisegnato il suo campo tutto sbilanciato a destra, mentre Raspadori, partito inizialmente a sinistra, si spostava a fare quasi la punta. Non era un 4-3-3, ma un 4-3, più 3 sul centro-destra.

Tante volte si finisce col parlare di numeri, ma può starci anche una difesa a 4 nelle prossime gare, a partire da quella contro la Fiorentina. L’unica certezza che ne viene fuori, almeno la mia, è che oggi puoi pensare anche di fare a meno di uno dei centrocampisti più strutturati, giocando con Lobotka, Gilmour e qualcun altro in mediana”.