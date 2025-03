Fedele: “Lukaku è stato il migliore in campo”

Il dirigente sportivo, Enrico Fedele, è intervenuto nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre in onda su Radio Marte, analizzando il pareggio tra Napoli e Inter.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Enrico Fedele:

“Secondo me sabato sera Lukaku è stato il migliore in campo. Non ha segnato, ma ha giocato una grande gara. Al Napoli serve come il pane. Il gol è arrivato con la discesa di Lobotka sulla sinistra, però oggi come oggi bisogna cercare di fare gol, non solo badare a difendersi.

Billing è stato fortunato. La sua unica bravura è stata quella di fermare la corsa, perché ha il passo lungo e il piede non forte. Lì doveva solo buttarla dentro. E’ stato fortunato sulla respinta. Se il portiere para, può rinviare anche lateralmente. La carta vincente del Napoli per lo scudetto può essere Inzaghi. Anzi, è il miglior alleato di Conte, in questa lotta.

Quattro indizi fanno più che una prova. Quando fa i cambi, il tecnico dell’Inter subisce sempre gol e rischia di perdere la partita: significa che qualcosa si inceppa. Così come l’Inter ha la catena di sinistra più forte in assoluto, allo stesso modo, quando cambia da quel lato, non si capisce più nulla. Senza Dimarco e Bastoni, il Napoli ha preso coraggio.

L’Inter ha giocato una partitaccia. Dopo quattro gare di affanno fisico, il Napoli è risorto. Il Como gioca sempre bene, ma non vince sempre. Mi chiedo: è il Napoli che ha giocato bene o è l’Inter che si trova in uno stato comatoso? Il Napoli, in questa partita, ha finalmente superato l’impasse o resta la squadra che può fare zero o novanta? Aspettiamo le prossime gare per dirlo”.