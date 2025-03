È tutto un altro Napoli, i partenopei si sono riaccesi alla grande

Antonio Conte ha riacceso il fuoco dentro il Napoli, trasformando una squadra smarrita in un gruppo che ora ha fame di vittorie. Arrivato tra le macerie di un post-Scudetto mal gestito, l’allenatore leccese ha ricostruito tutto dalle fondamenta, lavorando sulla mentalità e sull’organizzazione tattica. La squadra, dopo un febbraio difficile, ha ritrovato grinta e compattezza, e il recente pareggio contro l’Inter ha dimostrato che il Napoli non intende mollare la presa sul campionato. Con il ritorno di alcuni elementi chiave e l’identità sempre più chiara, il gruppo azzurro è pronto a rilanciare la propria corsa.

Factory della Comunicazione

Ora l’attenzione è tutta sulla prossima sfida, un altro banco di prova per le ambizioni partenopee: la Fiorentina arriverà al ‘Maradona’ in cerca di punti preziosi, e il match si preannuncia combattuto; la vittoria del Napoli è quotata a 1,67 nelle scommesse sportive, mentre un pareggio si gioca a 3,85. L’eventuale colpo esterno della Fiorentina, invece, pagherebbe 5,20 volte la posta. Numeri che confermano il favore dei pronostici per la squadra di Conte, ma guai a sottovalutare l’organizzazione tattica e la pericolosità della Viola, che già all’andata mise in difficoltà gli azzurri.

La sfida contro la compagine toscana sarà anche un test per il nuovo assetto tattico varato da Conte, che nel big match contro l’Inter ha rispolverato il 4-3-3. Un modulo che sembra esaltare al meglio le caratteristiche della squadra, soprattutto grazie alla spinta di Politano e al lavoro in mezzo al campo di Gilmour e Lobotka. La capacità di costruire gioco sulle fasce e l’intensità nel pressing saranno fattori chiave per arginare il palleggio della squadra di Italiano, che punta molto sulla rapidità dei suoi esterni e sugli inserimenti dei centrocampisti.

In casa Napoli, l’attesa è anche per i recuperi di Anguissa e Neres, due pedine fondamentali che potrebbero rivelarsi decisive nelle prossime settimane, ma soprattutto nel risveglio di Romelu Lukaku, l’uomo che più di tutti può davvero fare la differenza. Nel frattempo, Conte continua a trasmettere ai suoi uomini una mentalità da battaglia, quella che lo ha reso vincente ovunque abbia allenato. La partita contro l’Inter ha dimostrato quanto il Napoli abbia imparato a odiare la sconfitta, e contro la Fiorentina l’obiettivo sarà dare continuità ai progressi visti nelle ultime uscite. La determinazione dell’allenatore è totale, e il gruppo sembra aver assorbito al meglio il suo messaggio.

Marzo è storicamente il mese in cui il tecnico leccese cambia marcia, e i numeri lo confermano: nei suoi trascorsi in Serie A, il tecnico ha un rendimento altissimo in questo periodo dell’anno. Il Napoli vuole cavalcare questa spinta per lanciarsi definitivamente nella lotta per i posti che contano, senza fare calcoli e senza guardarsi indietro. Il motto è chiaro: “Se vogliamo, possiamo”. E con Conte in panchina, questo Napoli ha dimostrato di poter sognare in grande.