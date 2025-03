Bianchi: “Ad oggi non c’è una favorita! Inter la più attrezzata, ma ha un problema”

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai taccuini dell’edizione odierna di Tuttosport: “Non esiste una favorita oggi. Il Napoli sta facendo molto bene, dopo uno scorso campionato di difficoltà estrema. Finora è stato un campionato d’eccellenza, anche se hanno perso punti importanti nelle ultime settimane, dilapidando il vantaggio in classifica sulle rivali. L’Inter è la squadra più attrezzata, in tutti i sensi. Il problema che aveva, ha e avrà è il cammino nelle coppe. Questo è logorante. Chi gioca in Champions durante la settimana, e qui faccio un discorso generale, poi in campionato spesso ci lascia le penne. Poter preparare per il Napoli solo un match è un vantaggio importante, per una situazione che ora vivrà anche l’Atalanta. E ci sono altri fattori determinanti. La condizione fisica dei calciatori, che non sono tutti uguali, ci sono quelli più importanti di altri. Se poi non riescono a recuperare pienamente e scendono in campo al 30% o al 40% in meno, conta! Se hanno dei micro-traumi ora, dopo tante partite, potranno recuperare in 5 giorni, o in una settimana, mentre ad inizio stagione il recupero sarebbe avvenuto in 48 ore“.

Factory della Comunicazione

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com